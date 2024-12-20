Создание 3 гиф-фонов для виджетов

Требуется Моушн Дизайнер/Художник-Аниматор для создания 3 гиф-фонов для виджетов. Необходимо сделать 3 гиф-файла в трех размерах: маленьком, среднем и большом, каждый весом не более 20 MB. Итого, комплект из 3-х гиф-файлов. Если вы профессионал в анимации и можете создать качественные и легкие гифки, присылайте портфолио и примеры работ в личные сообщения.