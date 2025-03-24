Требуется разработать одностраничный сайт с анимацией на библиотеке GSAP для десктопной версии. Мобильная версия должна быть без анимации. Опыт в анимации обязателен. Файл с дизайном доступен по указанной ссылке.
Создание 3D моушн-дизайна рекламного видео для Telegram-бота
Требуется моушн-дизайнер для создания 3D моушн-дизайна. Нужно разработать рекламное видео длительностью 30 секунд для бота в Telegram.
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