Создание 3D моушн-дизайна рекламного видео для Telegram-бота

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Открыт2 заявки6 просмотров

Требуется моушн-дизайнер для создания 3D моушн-дизайна. Нужно разработать рекламное видео длительностью 30 секунд для бота в Telegram.

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
18 часов назад
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Феликс
 
24 года
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Был
15 часов назад
17 часов назад
Савелий
 
24 года
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Был
17 часов назад
1 отзыв
18 часов назад