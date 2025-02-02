Создание анимаций для ютуб-роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки14 просмотров

Необходим дизайнер для создания индивидуального набора анимаций для ютуб-роликов. Требуется работа с графикой в After Effects, которая будет сохранена в Premiere. Понадобятся плашки, рамки и вставки. Обсуждение деталей возможно в личной переписке.

Adobe After EffectsAdobe Premiere ProСоздание анимаций
3 месяца назад
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Александр
 
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