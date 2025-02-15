Создание анимации рекламного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки19 просмотров

Требуется моушн-дизайнер для создания анимации рекламного ролика длительностью 10-12 секунд. Желаемое качество - профессиональное, с хорошей графикой и динамикой. Идея и концепция будут предоставлены. Необходимо создать привлекательный и запоминающийся ролик, который сможет эффективно донести рекламное сообщение.

Моушн-дизайнСоздание анимацийСоздание рекламных роликов
3 месяца назад
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