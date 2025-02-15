Создание анимации рекламного ролика

Разработка анимационных спецэффектов для проектора, включая виртуальное пространство с полным погружением, голографические проекции и эффекты, реагирующие на движение моделей. Необходимо создать уникальные визуальные элементы, которые будут взаимодействовать с физическими моделями на подиуме, добавляя динамику и захватывающий опыт для зрителей.