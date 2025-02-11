1. ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (ИММЕРСИВНЫЙ ЭКРАН)

• Экран создаёт полное погружение в другую реальность (футуристический город, цифровая вселенная, природа, абстрактные формы).

• Синхронизация с подиумом – модели «идут» по виртуальному пространству, которое меняется в зависимости от их шагов.

✅ Пример: Louis Vuitton использовал панорамные экраны с 3D-анимацией для создания эффекта будущего.

2. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

• Модели могут двигаться рядом с голографическими фигурами, которые реагируют на их движения.

• Возможность «прохода сквозь» цифровые объекты (например, рассыпание виртуального льда, дыма, цветов при шаге модели).

✅ Пример: Balenciaga использовала цифровые аватары моделей для создания эффекта «двойников».

3. ВЗРЫВ ЦВЕТА И СВЕТА (КОНТАКТНАЯ РЕАКЦИЯ)

• Экран реагирует на каждый шаг модели – при движении появляются цветные волны, геометрические узоры, вспышки света.

• Можно добавить эффект трескающихся зеркал или разлетающихся частиц ткани.

✅ Пример: Dior использовал экран с эффектом «воды», где шаги моделей создавали круги и отражения.