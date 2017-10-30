Создание анимационного (мультяшного) ролика 10 секунд

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок257 просмотров

Такой сюжет (Для рекламы прачечной)

-Король в нарядной, королевской одежде несет коромысло с водой. Подходит к королеве, снимает верх и помогает королеве стирать.  В это время королева (тоже в королевском платье) стирает одежду на стиральной доске, заправив подол, и развешивает ее(одежду).  Ролик нужен юморной, в стиле советского мультфильма - Вовка в тридевятом царстве

8 лет назад
Stranger555
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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