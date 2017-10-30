требуется 2d аниматор для создания мультика для детского youtube канала простенький мультик длительностью 5-6 минут по написанному сценарию есть готовые персонажи в форматах AdobeFlash и CrazyTalk Animator нужна только анимация по нашему ...
Создание анимационного (мультяшного) ролика 10 секунд
Такой сюжет (Для рекламы прачечной)
-Король в нарядной, королевской одежде несет коромысло с водой. Подходит к королеве, снимает верх и помогает королеве стирать. В это время королева (тоже в королевском платье) стирает одежду на стиральной доске, заправив подол, и развешивает ее(одежду). Ролик нужен юморной, в стиле советского мультфильма - Вовка в тридевятом царстве
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