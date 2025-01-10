Создание анимационного видеоролика для личного бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки25 просмотров

Ищу иллюстратора- аниматора для создания видеоролика личного бренда. Необходимы следующие части: 1) ФИО Индивидуального предпринимателя (печатаются по буквам на экране). 2) Заглавные буквы ФИО выделяются и образуют куб с буквами на 3 сторонах (по примеру на фото). 3) Буква Ю преобразуется в число 10. 4) Все буквы составляют слово И100К. 5) ИСТОК. На видео во время трансляции звучит песня. Вопросы в личку.

Создание анимацийСоздание видео
4 месяца назад
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