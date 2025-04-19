Вот такого формата https://youtu.be/ZP49O73T-Aw?si=y6N08P9O0VqyZhFP



Техническое задание

На создание анимационного видеоролика для подложки интерактивного макета

1. Описание проекта

Необходимо разработать анимационный видеоролик, который будет транслироваться на экране телевизора, установленного в основании физического макета зданий жилого комплекса. Видео должно быть прорисованным генеральным планом с анимацией инфраструктурных элементов (дороги, тротуары, детские площадки и др.).

2. Требования к видеоролику

2.1 Формат и технические характеристики:

- Разрешение видео: 3840×2160 px (4K UHD)

- Формат файла: .mp4 (h.264 codec)

- Ориентация: горизонтальная (landscape)

- Частота кадров: 30 fps

- Продолжительность видео: 2–5 минут

- Видео должно быть готово для бесшовного зацикливания

2.2 Структура и элементы видеоряда:

На плане должны быть размещены:

- Дороги с движущимися автомобилями

- Тротуары с анимацией проходящих людей

- Детские площадки с минимальной анимацией качелей

- Газоны, деревья (лёгкая анимация листвы)

- Фонари с эффектом включения в вечернее время

- При наличии — водоемы с анимацией воды



Пример: Машина едет со скоростью ~20 км/ч по улице, пешеходы размеренно идут по тротуару.

2.3 Стилистика и цветовая гамма:

- Стиль: реалистичный с элементами стилизации

- Цвета: натуральные, мягкие

- Время суток: дневное освещение (основная версия); возможно создание вечерней версии (опция)

3. Входные данные, предоставляемые Заказчиком

- Чертежи генерального плана (AutoCAD, PDF)

- 3D-модели зданий (если есть)

- Схема расстановки зданий на макете

- Референсы по стилю анимации