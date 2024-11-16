Создание анимированных эмодзи

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки24 просмотра

Мне нужно сделать три анимированных эмодзи для Telegram на основе готовых логотипов.

Эти эмодзи должны быть яркими, привлекательными и хорошо отображать суть логотипов.

К исполнителю есть пожелания по стилю и качеству анимации - они должны соответствовать современным трендам.

Пожалуйста, учтите, что эмодзи планируется использовать в активной переписке, поэтому важно, чтобы они были четкими и запоминающимися.

Это коммерческий проект, и я ожидаю видеть примеры вашего предыдущего опыта в аналогичных работах.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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