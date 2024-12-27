Создание анимированных эмодзи

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки17 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создать анимированные эмодзи. Проект требует креативности и умения работать с анимацией. Пожалуйста, предоставьте примеры предыдущих работ в этой области.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
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Был
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Александр
 
40 лет
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