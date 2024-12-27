Создание анимированных эмодзи

Ищем 2D моушн дизайнера для создания 2-3 минутных мультипликационных роликов для детей. Обязанности включают анимирование персонажей, визуализацию спецэффектов и озвучку с использованием готовых материалов. Необходимы навыки работы с After Effects и Photoshop, умение работать со звуком и наличие примеров работ. Опыт от двух лет обязателен.