Создание анимированных стикеров для Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок22 просмотра

Требуется создать 15 анимированных стикеров для Telegram, с длительностью анимации до 4 секунд. Наброски персонажа уже имеются, но их нужно доработать. Укажите в сообщении цену, портфолио и срок реализации.

Создание стикеров
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алина
 
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#1
Анимация
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