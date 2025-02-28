Создание анимированных стикеров для Telegram

Ищется специалист для создания анимационных шортсов по картам с использованием AE Geolayers. Необходимо самостоятельно разработать тему и текст для видео длиной 60 секунд, а затем анимировать его в After Effects. Примеры будут предоставлены. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.