Создание анимированного персонажа

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки11 просмотров

Требуется дизайнер для разработки анимированного персонажа. Необходимы навыки анимации и создания уникального визуального стиля для персонажа. Опыт работы с анимацией будет плюсом.

Создание персонажей
3 месяца назад
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