Создание анимированного ролика про аренду робота

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
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Требуется создать анимированный ролик, показывающий, как работает робот: аренда робота, погрузка багажа на робота. Имеется 3D модель робота и вокзала без текстур, модель человека, собранное приложение в Figma и примерная раскадровка. Сроки выполнения — 1,5-2 недели. Требования к кадрам: вид смартфона, человек нажимает на QR-код, наводит QR-код на робота, нажимает на кнопку аренды в приложении, подходит с чемоданом к роботу, грузит чемодан на робота, идет по перрону с роботом, нажимает завершение аренды и забирает багаж с робота. Бюджет по договоренности.

FigmaСоздание анимацийСоздание рекламных роликов
4 месяца назад
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