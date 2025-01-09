Требуется анимировать 50 стикеров для СтикерПака в Телеграмм. Пример анимации будет предоставлен. Необходимо создать привлекательные анимации для использования в мессенджере.
Создание анимированного ролика про аренду робота
Требуется создать анимированный ролик, показывающий, как работает робот: аренда робота, погрузка багажа на робота. Имеется 3D модель робота и вокзала без текстур, модель человека, собранное приложение в Figma и примерная раскадровка. Сроки выполнения — 1,5-2 недели. Требования к кадрам: вид смартфона, человек нажимает на QR-код, наводит QR-код на робота, нажимает на кнопку аренды в приложении, подходит с чемоданом к роботу, грузит чемодан на робота, идет по перрону с роботом, нажимает завершение аренды и забирает багаж с робота. Бюджет по договоренности.
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