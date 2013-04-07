Создание флеш баннера на основе фотографий

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Завершен9 заявок186 просмотров

На сайте http://fotoprofbest.ru/ нужно обновить флешь в шапке

На выходе хочу получить файл flash.swf для установки на сайт с нужными размерами(получил+вставил=обновление)

Жду предложения по стоимости и срокам.

12 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Татьяна быстро справилась с заданием +огромное спасибо за рациональное предложение решения задачи. Рекомендую к сотрудничествую
Отличный заказчик! Приятный в общении человек! Моментальная оплата. Буду рада еще не раз с ним поработать!

Заявки фрилансеров

Tania_Netkova
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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