Есть логотип и сценарий Анимации Нужно сделать 15 секундный ролик (видеозаставку) в Full НD
Создание флеш баннера на основе фотографий
На сайте http://fotoprofbest.ru/ нужно обновить флешь в шапке
На выходе хочу получить файл flash.swf для установки на сайт с нужными размерами(получил+вставил=обновление)
Жду предложения по стоимости и срокам.
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