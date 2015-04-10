Создание флэшбанера.

Баннер для размещения в Яндексе: поэтому должен соответствовать - http://legal.yandex.ru/banner_adv_rules/

200x300 до 35 КБ

Текст и стиль:

МОСГОРТАКСИ (ЖЕЛАТЕЛЬНО постоянно)

(495) 7777-125

первый блок (можно как основа на протяжение всех слайдов)

Лицензия на такси БЕСПЛАТНО за 7 дней

Без ИП, любой регион и любой цвет авто

второй блок

Подключение таксопарков и водителей

к Яндекс.Такси всего за 5% (а можно сделать падающий процент от 18% до 5% и в конце на 5 сделать жирный акцент ВСЕГО ! РЕВОЛЮЦИЯ!! и тд и тп)

плюс 18 крупных диспетчерских в одном устройстве (это уже по возможности, если влезет или как добивка можно сделать отсчет вверх от 1 до 18 и можно больше (постоянный рост), как бы противовес процент падает, а количество служб растет )

Содействие в лизинге и страхование такси

КАСКО+ОСАГО+ДСО 3500 в месяц

хотелось бы в нашем стиле

см скриншот наших визиток

Но само название и номер должно быть как бы отдельно от основных блоков, чтобы все не сливалось в один сплошной текст