Требуется разработать рекламный ролик Комания клиентов: Официальный дистрибьютор в Кыргызской Республике. Они утепляют стены, крыши домов и зданий Термопеной (напыляемый утеплитель) Нам нужен ролик длительностью до 30 секунд, ...
Создание флэшбанера
Создание флэшбанера.
Баннер для размещения в Яндексе: поэтому должен соответствовать - http://legal.yandex.ru/banner_adv_rules/
200x300 до 35 КБ
Текст и стиль:
МОСГОРТАКСИ (ЖЕЛАТЕЛЬНО постоянно)
(495) 7777-125
первый блок (можно как основа на протяжение всех слайдов)
Лицензия на такси БЕСПЛАТНО за 7 дней
Без ИП, любой регион и любой цвет авто
второй блок
Подключение таксопарков и водителей
к Яндекс.Такси всего за 5% (а можно сделать падающий процент от 18% до 5% и в конце на 5 сделать жирный акцент ВСЕГО ! РЕВОЛЮЦИЯ!! и тд и тп)
плюс 18 крупных диспетчерских в одном устройстве (это уже по возможности, если влезет или как добивка можно сделать отсчет вверх от 1 до 18 и можно больше (постоянный рост), как бы противовес процент падает, а количество служб растет )
Содействие в лизинге и страхование такси
КАСКО+ОСАГО+ДСО 3500 в месяц
хотелось бы в нашем стиле
см скриншот наших визиток
Но само название и номер должно быть как бы отдельно от основных блоков, чтобы все не сливалось в один сплошной текст
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