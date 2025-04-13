Создание и анимация маскота шпица

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  2. Анимация
Закрыт2 заявки26 просмотров

Необходимо создать и анимировать маскота в виде шпица. Персонаж должен отражать три эмоции: счастье, радость и милота. Основные референсы по цвету шерсти, пропорциям и стилю будут предоставлены. Бюджет обговаривается отдельно.

Создание персонажей
10 дней назад
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