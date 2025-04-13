Создание и анимация маскота шпица

Требуется Motion Designer для компании Private Inc., специализирующейся на арбитраже трафика. Ищем специалиста с опытом от 1 года и портфолио от 5 работ. Обязательные навыки: After Effects, Figma или Photoshop, работа со статикой и использование нейросетей. Предлагаем удаленную работу с высоким доходом и возможностями для профессионального роста.