Создание интерактивного плана поселка

Необходима интерактивная карта поселка, что-то вроде http://britovo.ru/karta_poselka все то-же самое, разница только в том, что у нас кажд. участок на карте будет ссылаться на отдельную страничку, на которой будет размещена более подробная информация о поселке.

Дизайн карты прилагаем.