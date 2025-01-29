Создание интро для видео на YouTube

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Закрыт1 заявка18 просмотров

Нам нужен специалист для создания интро для видео на YouTube с использованием Midjourney. Отклики должны содержать пометку "ИНТРО" и примеры предыдущих работ.

Создание анимаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
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Анимация