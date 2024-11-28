Создание модели духов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки39 просмотров

Здравствуйте

Извините, я бы хотела узнать, можно ли сделать для меня такую задачу:

Мне нужен красивый флакон духов в Unreal Engine. Нужно, чтобы вы:

1. Сделали сам флакон, настроили материалы и текстуры так, чтобы он выглядел как настоящий. Пожалуйста, пришлите скриншоты, как вы это настроили.

2. Создали место вокруг флакона, которое подойдет для рекламы, например природу или что-то красивое, и настроили свет, чтобы флакон был хорошо виден.

3. Поставили камеры, чтобы посмотреть на флакон с разных сторон, и сделали картинки готовой сцены.

3D-моделированиеВизуализация объектов
5 месяцев назад
guest_1732790880951
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Анимация
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