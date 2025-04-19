Создание раскадровки/аниматика по сценарию

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка18 просмотров

Ищем человека для создания раскадровки/аниматика по готовому сценарию. Бюджет обсуждается. Если заинтересованы, отправьте резюме и работы сюда.

7 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алеся
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
3 дня назад
3 дня назад