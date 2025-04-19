Необхідно створити модель метелика або інший об'єкт з анімацією руху в стилі голограми. Важливо реалізувати ефект голограми для візуально привабливого представлення.
Создание раскадровки/аниматика по сценарию
Ищем человека для создания раскадровки/аниматика по готовому сценарию. Бюджет обсуждается. Если заинтересованы, отправьте резюме и работы сюда.
Заявки фрилансеров
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