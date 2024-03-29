Создание рекламного видео для ресторана

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открыт4 заявки6 просмотров

Необходим моушн-дизайнер для создания рекламного видео ролика для ресторана. Задача включает соединение различных видео кадров в единый клип, анимацию логотипа и анимированные переходы на текстовые блоки.

Анимация логотиповМоушн-дизайнСоздание рекламных роликов
12 часов назад
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Владислав
 
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