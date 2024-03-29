Создание рекламного видео для ресторана

Необходимо создать 15-секундное анимационное видео в заданном стиле для подкаста. Текст и логотип будут предоставлены. Требуется адаптация видео под форматы 16:9, 1:1 и 9:16 с использованием от 5 до 9 коротких фраз. Проект требует точности и внимательности к деталям.