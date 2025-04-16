Создание ролика для билборда

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок24 просмотра

Требуется моушен-дизайнер для создания короткого ролика длительностью до 5 секунд, который будет размещен на билборде. Необходима оригинальная работа с креативным подходом.

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
13 дней назад
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