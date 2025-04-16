Требуется создать анимацию использования веб-сервиса на основе скриншотов. Основные элементы включают подчеркивание слов, появляющийся текст и симуляцию нажатия мышкой. Анимация охватывает 7 экранов. Предоставляется ТЗ в формате презентации с детальными объяснениями. Ищется специалист, хорошо владеющий After Effects.
Создание ролика для билборда
Требуется моушен-дизайнер для создания короткого ролика длительностью до 5 секунд, который будет размещен на билборде. Необходима оригинальная работа с креативным подходом.
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