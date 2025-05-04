Создание ролика с анимацией текста для брендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открыт5 заявок16 просмотров

Ищу моушн-дизайнера для создания ролика с презентацией брендинга. Задача включает анимацию текста по примеру из ссылки и использование изображений с брендингом без анимации. Длительность ролика 1-2 минуты. Срок выполнения 7-10 дней, бюджет 15-20 тыс.

Моушн-дизайнСоздание анимацийСоздание рекламных роликов
2 дня назад
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