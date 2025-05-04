Требуется дизайнер для создания оригинальных анимированных эмодзи, соответствующих определенным требованиям и стилю. Эмодзи должны быть привлекательными для использования на различных цифровых платформах. Ожидается высокий уровень креативности и качества в выполнении задания.
Создание ролика с анимацией текста для брендинга
Ищу моушн-дизайнера для создания ролика с презентацией брендинга. Задача включает анимацию текста по примеру из ссылки и использование изображений с брендингом без анимации. Длительность ролика 1-2 минуты. Срок выполнения 7-10 дней, бюджет 15-20 тыс.
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