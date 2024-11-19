Создание видео анимации (+-2 минуты) в программе Adobe After Effects или покадровая анимация в Adobe Photoshop.

Задача: создать видео-анимацию какой либо известной детской сказки продолжительностью около двух минут. (сказка может быть взята с любой страны)

Прикрепляю примерный результат того что нужно сделать ( https://www.youtube.com/watch?v=qrhja4M-ZD8&t=1s&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 )

Разрешение анимации 1920:1080