Требуется создать 10-минутную анимацию в стиле мультфильма для дня рождения. Анимация будет включать приколы из личной жизни, без сложной рисовки. Озвучка будет предоставлена отдельно. Подобный стиль анимации можно увидеть у блогера «добряк».
Создание видео анимации (+-2 минуты)
Создание видео анимации (+-2 минуты) в программе Adobe After Effects или покадровая анимация в Adobe Photoshop.
Задача: создать видео-анимацию какой либо известной детской сказки продолжительностью около двух минут. (сказка может быть взята с любой страны)
Прикрепляю примерный результат того что нужно сделать ( https://www.youtube.com/watch?v=qrhja4M-ZD8&t=1s&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 )
Разрешение анимации 1920:1080
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