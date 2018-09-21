Необходимы анимационные (рисованные) ролики в количестве 5-6 штук ролики посвящены здоровью и медецине 1. ролик - что такое здоровье и как хорошо быть здоровым 2. ролик - что такое болезнь и как ...
Создание видеопрезентации для онлайн сервиса 1 мин
Требуется разработать видеопрезентацию для сервиса аналогичного уровня https://www.youtube.com/watch?v=4HiUyMcDZPA
Длительностью от 40 до 60 сек.
ТЗ находится здесь
Выбранный исполнитель
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