Создание видеопрезентации для онлайн сервиса 1 мин

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен12 заявок268 просмотров

Требуется разработать видеопрезентацию для сервиса аналогичного уровня https://www.youtube.com/watch?v=4HiUyMcDZPA

Длительностью от 40 до 60 сек.

ТЗ находится здесь

Лого

7 лет назад
Ecommerce
Игорь 
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$95
5 дней
Escrow
Хорошо все сделал. Мне понравилось. Ответственно и сроки меня устроили. Все недочеты Арту поправил без проблем.
Отличный заказчик. Чётко формирует задачу, всегда на связи. Работали через БС. Советую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
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