Создание видеоролика в стилистике Рик и Морти

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок8 просмотров

Ищем художника и аниматора для создания видеоролика в стилистике Рик и Морти. Бюджет по договорённости.

Создание видео
2 месяца назад
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Нет заявок фрилансеров