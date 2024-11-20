Создание заглавной картинки для видео

Требуется создание анимационного видеоролика о компании CommuniQ International и её продуктах. Видео должно быть продолжительностью 1-1,5 минуты, с добавлением фона без авторских прав. Предоставляется текст для слайдов и скриншоты программы. Ожидается красивый и удобный для восприятия дизайн.