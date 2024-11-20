Требуется аниматор 2D персонажей для работы с мем-тематикой в области крипто и блокчейна. Имеется готовый персонаж, для которого необходима анимация сценариев. Ищем креативного исполнителя с релевантным опытом. Укажите примеры работ и стоимость в заявках.
Создание заглавной картинки для видео
Нужно нарисовать заглавную картинку в стиле комикса для видео
Заявки фрилансеров
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