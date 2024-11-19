Создание заставки подкаста

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки40 просмотров

Я в поиске талантливого моушн-дизайнера для создания заставки подкаста.

У меня уже есть четко сформулированное задание, которое я готов обсудить.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения.

Обсудим детали, включая ставку и объем работы.

5 месяцев назад
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