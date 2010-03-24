Необходимо создать небольшой ролик (динамическую картинку), который можно разместить на страницу сайта, для входа посетителей...
Создать флешку с дорогой, светофорами и машинами
Нужно создать флэшку с дорогой, светофорами и машинами. Примерный рисунок у меня в портфолио.
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