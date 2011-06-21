Создать несложный flash

Анимация флеш персонажей в разных направляниях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать аналогичную флэшку http://www.kueppersbusch-hausgeraete.de/index.php/modHome
но из моих фоток.
размеры флэшки должны маштабироваться без изменения качества. (фото в большом разрешении есть)
Интересует цена.
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