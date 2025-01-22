Требуется 3D художник и аниматор для создания 3D-моделей героев, отрисованных пастелью, и их анимации в различных ситуациях. Примеры анимации предоставлены. Обсуждение деталей в личной переписке.
Специалист по 2D анимациям
Ищу специалиста по 2D анимациям для создания видео для YouTube каналов. Работа может быть как сложной, так и шаблонной. Оплата будет зависеть от выполненной работы, с возможностью получения премий за хорошие результаты. Рассматриваю долгосрочное сотрудничество и готов к предварительному созвону или небольшому тестовому проекту.
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