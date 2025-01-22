Ищу специалиста по 2D анимациям для создания видео для YouTube каналов. Работа может быть как сложной, так и шаблонной. Оплата будет зависеть от выполненной работы, с возможностью получения премий за хорошие результаты. Рассматриваю долгосрочное сотрудничество и готов к предварительному созвону или небольшому тестовому проекту.