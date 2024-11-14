Необходимо создать волосы и одежду, а также простую анимацию на болванке в Maya. Используйте nHair для волос, учитывайте трение и гравитацию. Одежда должна быть выполнена с использованием параметров сжатия и сопротивления. Анимация должна быть отправлена отдельным файлом, с контроллерами и очищенными кривыми через graph editor. Используйте готовую анимацию из интернета при необходимости.