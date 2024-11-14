Специалист по моушн-графике для срочного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки13 просмотров

Мы ищем специалиста по моушн-графике для срочного проекта. Задача включает в себя:

- Камера: наезд с переходом и анимация машины

- Анимация автомобиля: езда по извилистой дороге

- Анимация логотипа

- Композитинг (без цветокоррекции, общий клинап)

?? Хронометраж: 5-6 секунд

? Бюджет: договорной

Процесс утверждения для минимизации правок:

1. Черновая анимация — отправка на утверждение.

2. Композитинг — утверждение кадра.

3. Финальная анимация в 480p с ватермарками — после утверждения финальной версии переводится 100% суммы.

Отправляйте портфолио и данный пост для отклика!

Анимация логотиповАнимация объектовМоушн-дизайн
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
23 года
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад
Вензо
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад

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