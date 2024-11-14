Необходимо создать волосы и одежду, а также простую анимацию на болванке в Maya. Используйте nHair для волос, учитывайте трение и гравитацию. Одежда должна быть выполнена с использованием параметров сжатия и сопротивления. Анимация должна быть отправлена отдельным файлом, с контроллерами и очищенными кривыми через graph editor. Используйте готовую анимацию из интернета при необходимости.
Специалист по моушн-графике для срочного проекта
Мы ищем специалиста по моушн-графике для срочного проекта. Задача включает в себя:
- Камера: наезд с переходом и анимация машины
- Анимация автомобиля: езда по извилистой дороге
- Анимация логотипа
- Композитинг (без цветокоррекции, общий клинап)
?? Хронометраж: 5-6 секунд
? Бюджет: договорной
Процесс утверждения для минимизации правок:
1. Черновая анимация — отправка на утверждение.
2. Композитинг — утверждение кадра.
3. Финальная анимация в 480p с ватермарками — после утверждения финальной версии переводится 100% суммы.
Отправляйте портфолио и данный пост для отклика!
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