TGS эмодзи в телеграмме

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки10 просмотров

Нужно анимировать пнгшку в крутящуюся монету, соответственно перевести ее в вектор, обрезать, анимировать и чтобы этот рендер принял TGS плагин для афтерэффекта, а так же телеграмм бот для создания стикеров

Adobe After EffectsРендерингСоздание стикеров
4 месяца назад
guest_1736531965123
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов
4 месяца назад
#1
Анимация
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад

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