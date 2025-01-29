Требуется анимированный ролик с озвучкой для рилс

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки35 просмотров

https://youtu.be/ktIcMTvhmm8?si=tYQTaorl_vf50FKa это как пример.

ролик должен быть на на 60 секунд + озвучка

компания занимается цифровым транспортом, то есть уставка GPS

ReelsОзвучка видеоСоздание анимацийСоздание рилсов
3 месяца назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
29 отзывов
3 месяца назад
#1
Анимация
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
36 отзывов
3 месяца назад
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