Планируем разместить баннер на портале. Необходимо отрисовать, важен креативный подход. Приоритет тем кто готов сразу взяться, сроки поджимают.
Требуется разработать рекламный ролик
Требуется разработать рекламный ролик
Комания клиентов: Официальный дистрибьютор в Кыргызской Республике. Они утепляют стены, крыши домов и зданий Термопеной (напыляемый утеплитель)
Нам нужен ролик длительностью до 30 секунд, Представляем мы его так: Серый фон выходят слова, такие как "Вам надоело мерзнуть зимой? Ваши стены холодные? " и т.д. ну в общем описываются проблемы, потом БАЦ и становится ярко вспенивается пена как решение проблемы и выходят слова "Термопена" решение ваших проблем и перечисляются наши преимущества. Чтобы было очень эффектно и креативно. вы примерно составьте прайс, если уже точно определимся нам нужно будет обсудить более подробно.
tvsale.ru/catalog/259 на этом сайте примерное видео
Что по стоимости и срокам?
Оплата денежным переводом: "Золотая Корона".
Заявки фрилансеров
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