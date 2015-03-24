Требуется разработать рекламный ролик

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок213 просмотров

Требуется разработать рекламный ролик

Комания клиентов: Официальный дистрибьютор в Кыргызской Республике. Они утепляют стены, крыши домов и зданий Термопеной (напыляемый утеплитель)

Нам нужен ролик длительностью до 30 секунд, Представляем мы его так: Серый фон выходят слова, такие как "Вам надоело мерзнуть зимой? Ваши стены холодные? " и т.д. ну в общем описываются проблемы, потом БАЦ и становится ярко вспенивается пена как решение проблемы и выходят слова "Термопена" решение ваших проблем и перечисляются наши преимущества. Чтобы было очень эффектно и креативно. вы примерно составьте прайс, если уже точно определимся нам нужно будет обсудить более подробно.

tvsale.ru/catalog/259 на этом сайте примерное видео

Что по стоимости и срокам?

Оплата денежным переводом: "Золотая Корона".

10 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анимация карты проезда

    $25

    Здравствуйте! Необходимо сделать анимированную карту проезда, с автомобилями и проложением маршрута. Карту лучше тоже отрисовать. Во вложении пример. Пишите в заявке срок работы и точную стоимость данного проекта, не цена за ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен баннер (анимированный gif)

    Баннер (gif) в двух размерах: 468х60 и 570х75, наполнение одно и тоже. Цвета: фирменного стиля (http://реестрзакупок.рф/) Срок 3-4 дня. Оплата на карту Российского банка. От исполнителя требуется указать стоимость, ссылка на портфолио, ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить ссылки в .swf файле

    Нужно изменить все ссылки в файле .swf(прикреплен) на ссылку http://masterklass-ekb.ru/?utm_source=eka-prazdnik&amp;utm_medium=banner Присылайте цены и контакты.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужна 3Д анимация разлета на куски

    Нужна анимация в 3Д - молот летит через окно врезается в стену и разлетается на куски! Детально: Рендер и настройка материалов за нами! Молот Тора!) Камера будет лететь вместе ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить флеш карту

    $10

    Есть карта ,есть не совсем полноценный исходник,есть в векторе исходник полноценный http://clip2net.com/s/3et5HGy Не хватает на карте флеш вот этого кольца: http://clip2net.com/s/3et6iVS Сроки-час

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модель шведской стенки для сборки ребенком

    Необходимо разработать конструктор шведской стенки, который сможет собирать и рассчитывать детские шведские стенки. Клиент на сайте выбирает количество перекладин, дополнительные элементы (турник, кольца, канат, etc) выбирает цвет элементов, вводит высоту стенки, ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад