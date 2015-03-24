Требуется разработать рекламный ролик

Комания клиентов: Официальный дистрибьютор в Кыргызской Республике. Они утепляют стены, крыши домов и зданий Термопеной (напыляемый утеплитель)

Нам нужен ролик длительностью до 30 секунд, Представляем мы его так: Серый фон выходят слова, такие как "Вам надоело мерзнуть зимой? Ваши стены холодные? " и т.д. ну в общем описываются проблемы, потом БАЦ и становится ярко вспенивается пена как решение проблемы и выходят слова "Термопена" решение ваших проблем и перечисляются наши преимущества. Чтобы было очень эффектно и креативно. вы примерно составьте прайс, если уже точно определимся нам нужно будет обсудить более подробно.

tvsale.ru/catalog/259 на этом сайте примерное видео

Что по стоимости и срокам?

Оплата денежным переводом: "Золотая Корона".