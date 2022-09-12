Требуется 3D художник для создания аватара и окружения в Blender. Необходимо наложить текстуры кимоно на аватара, а также анимировать его и разработать окружение с учетом света и рендеринга. Проект требует творческого подхода и позволяет проявить креативность в выборе аватара и локации.