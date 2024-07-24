Требуется разработка анимационного видео для Instagram, направленного на продвижение интернет-магазина китайского чая. Видео будет использоваться для заполнения ленты рилсов и повышения интереса к продукту через таргетированную рекламу.
Заказ на анимацию интерфейсов для фейковой переписки
Я ищу моушн дизайнера, который сможет анимировать интерфейсы.
Необходимо создать фейковую переписку в стиле Telegram или WhatsApp, которая будет записана "под запись экрана" на айфоне.
В переписке должны быть текстовые сообщения и кружки (видеосообщения), чтобы всё выглядело естественно и динамично.
Основное требование — реалистичность и грамотный подход к дизайну диалога.
Готов обсудить детали и примеры.
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