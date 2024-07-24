Я ищу моушн дизайнера, который сможет анимировать интерфейсы.

Необходимо создать фейковую переписку в стиле Telegram или WhatsApp, которая будет записана "под запись экрана" на айфоне.

В переписке должны быть текстовые сообщения и кружки (видеосообщения), чтобы всё выглядело естественно и динамично.

Основное требование — реалистичность и грамотный подход к дизайну диалога.

Готов обсудить детали и примеры.