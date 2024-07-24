Заказ на анимацию интерфейсов для фейковой переписки

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка10 просмотров

Я ищу моушн дизайнера, который сможет анимировать интерфейсы.

Необходимо создать фейковую переписку в стиле Telegram или WhatsApp, которая будет записана "под запись экрана" на айфоне.

В переписке должны быть текстовые сообщения и кружки (видеосообщения), чтобы всё выглядело естественно и динамично.

Основное требование — реалистичность и грамотный подход к дизайну диалога.

Готов обсудить детали и примеры.

Анимация объектовМоушн-дизайн
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад

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