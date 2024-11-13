Требуется разработка анимации для веб-сайта. Задача включает создание визуальных эффектов и анимационных элементов. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.
Заказ на создание 2D анимации
Я ищу 2D художника, аниматора или мультипликатора для создания короткого мультфильма по сценарию.
У меня есть концепт персонажа.
Длительность мультфильма ориентировочно до 60 секунд.
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