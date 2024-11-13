Заказ на создание 2D анимации

Компания Glam Al ищет Motion Designer с опытом работы в моушн-дизайне от 2 лет для анимации в мобильном приложении. Необходим уровень английского B1 и выше. Бюджет составляет 2000$. Работа в быстрорастущем стартапе, ориентированном на рынки США и ЕС.