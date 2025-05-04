Приветствую. Имеется рендер на 95% выполненной работы, нужно добавить один экран, внести небольшие комменты (сделать стоп кадры, добавить текст, добавить в конце один скриншот). Человек, который делал проект куда-то пропал, но комментарии такие, что рендера должно быть достаточно. Нужен человек с опытом в AE, чтобы закончить проект в существующей стилистике. Заранее спасибо за ваши отклики. Всю информацию скину кандидатам.