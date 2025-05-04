Закончить несложную анимацию использования веб сервиса. After effects.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открытнет заявок10 просмотров

Приветствую. Имеется рендер на 95% выполненной работы, нужно добавить один экран, внести небольшие комменты (сделать стоп кадры, добавить текст, добавить в конце один скриншот). Человек, который делал проект куда-то пропал, но комментарии такие, что рендера должно быть достаточно. Нужен человек с опытом в AE, чтобы закончить проект в существующей стилистике. Заранее спасибо за ваши отклики. Всю информацию скину кандидатам.

Adobe After EffectsСоздание анимаций
14 часов назад
Михаил
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 отзыва

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