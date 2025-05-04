Необходимо создать 15-секундное анимационное видео в заданном стиле для подкаста. Текст и логотип будут предоставлены. Требуется адаптация видео под форматы 16:9, 1:1 и 9:16 с использованием от 5 до 9 коротких фраз. Проект требует точности и внимательности к деталям.
Закончить несложную анимацию использования веб сервиса. After effects.
Приветствую. Имеется рендер на 95% выполненной работы, нужно добавить один экран, внести небольшие комменты (сделать стоп кадры, добавить текст, добавить в конце один скриншот). Человек, который делал проект куда-то пропал, но комментарии такие, что рендера должно быть достаточно. Нужен человек с опытом в AE, чтобы закончить проект в существующей стилистике. Заранее спасибо за ваши отклики. Всю информацию скину кандидатам.
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