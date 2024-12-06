Требуется анимация аватарки для Discord сервера с использованием эффектов: венки, выдвигающиеся по круговой оси, и вылетающие авп. Также необходимо отобразить название сервера. Ожидается креативный подход и качественная реализация анимации.
Заставка и стингер для YouTube-шоу
Необходим моушн-дизайнер с опытом работы в 3D для создания заставки и стингера для нового YouTube-шоу.
Техническое задание можно посмотреть здесь: ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1MvRHsIzeJ-KnKoO5H7E2HzamK0-tItNDvZfe3b68UN0/edit?usp=sharing
Ожидается профессиональный подход, возможность оформления договора и готовность к частичному предоплате.
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