Заставка и стингер для YouTube-шоу

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок7 просмотров

Необходим моушн-дизайнер с опытом работы в 3D для создания заставки и стингера для нового YouTube-шоу.

Техническое задание можно посмотреть здесь: ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1MvRHsIzeJ-KnKoO5H7E2HzamK0-tItNDvZfe3b68UN0/edit?usp=sharing

Ожидается профессиональный подход, возможность оформления договора и готовность к частичному предоплате.

Моушн-дизайн
5 месяцев назад
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