Заказать арбитражный бот

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  • Разработка арбитражного бота

    Здравствуйте! Необходимо разработать торгового робота для бирж CEX (централизованной) и DEX (децентрализованной). Реализация через веб-интерфейс. Суть работы робота: - Мониторинг актуальной цены на DEX и CEX (поиск разрыва цены между ними); - Выставление ордеров на покупку/своп; - Отображение ожидаемого профита; - ...

    Арбитражный бот
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Бот для арбитража крипты

    Нужен человек который сможет написать арбитражного бота: Какие общие требования: 1) Должен быть уже опыт в написании таких ботов, готова рассмотреть готовые варианты 2) Перед выполнением обсудить какие стратегии будут использованы, небольшие наброски добавлю в ворд документ 3) Сразу ...

    Арбитражный бот
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу специалиста который сможет написать арбитраж бота

    Ищу специалиста который сможет написать арбитражного бота+ консультировать Какие общие требования: 1) Должен быть уже опыт в написании таких ботов 2) Если есть готовые варианты, готова рассмотреть 3) Человек не должен быть скрытным, а описывать все за и против ...

    Арбитражный бот
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Арбитражный бот криптовалют

    Ищу программиста C#, который так же разбирается с sql базами, чтобы собрать из исходников крипто-арбитраж бота (сам в коде не разбираюсь, так что просто представлю кучу файлов, которые при мне компилились). В случае если в ...

    SQLАрбитражный бот
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Арбитражный бот для криптовалютных бирж для работы через API

    [url=https://bot.dnc.company]https://bot.dnc.company[/url] Криптовалютный арбитражный бот Получи свою прибыль уже сегодня совершая моментальные автоматические сделки между криптовалютными биржами • Облачная платформа для криптобизнеса • От 19% в месяц • Иммунитет к рыночной ситуации • Готовые настройки • Биржи любят ботов и дают API для ...

    Арбитражный бот
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать арбитражного бота для биржи криптовалют

    Коротко озадумке. Отслеживаем цену валютной пары на ведущей бирже, сравниваем с ценой пары на ведомой бирже. Если разница цен превышает заданное значение-покупаем валюту на ведомой бирже и продаем при сокращении разрыва, прибыли или убытке на определенный процент. Подробное ТЗ ...

    Арбитражный бот
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад