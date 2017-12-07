Здравствуйте! Необходимо разработать торгового робота для бирж CEX (централизованной) и DEX (децентрализованной). Реализация через веб-интерфейс. Суть работы робота: - Мониторинг актуальной цены на DEX и CEX (поиск разрыва цены между ними); - Выставление ордеров на покупку/своп; - Отображение ожидаемого профита; - ...
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- Арбитражный ботПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен человек который сможет написать арбитражного бота: Какие общие требования: 1) Должен быть уже опыт в написании таких ботов, готова рассмотреть готовые варианты 2) Перед выполнением обсудить какие стратегии будут использованы, небольшие наброски добавлю в ворд документ 3) Сразу ...Арбитражный ботПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Ищу специалиста который сможет написать арбитражного бота+ консультировать Какие общие требования: 1) Должен быть уже опыт в написании таких ботов 2) Если есть готовые варианты, готова рассмотреть 3) Человек не должен быть скрытным, а описывать все за и против ...Арбитражный ботПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу программиста C#, который так же разбирается с sql базами, чтобы собрать из исходников крипто-арбитраж бота (сам в коде не разбираюсь, так что просто представлю кучу файлов, которые при мне компилились). В случае если в ...SQLАрбитражный ботПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Арбитражный бот для криптовалютных бирж для работы через API (PHP, NginX, Linux(Ubuntu), MySQL)Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
[url=https://bot.dnc.company]https://bot.dnc.company[/url] Криптовалютный арбитражный бот Получи свою прибыль уже сегодня совершая моментальные автоматические сделки между криптовалютными биржами • Облачная платформа для криптобизнеса • От 19% в месяц • Иммунитет к рыночной ситуации • Готовые настройки • Биржи любят ботов и дают API для ...Арбитражный ботВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Коротко озадумке. Отслеживаем цену валютной пары на ведущей бирже, сравниваем с ценой пары на ведомой бирже. Если разница цен превышает заданное значение-покупаем валюту на ведомой бирже и продаем при сокращении разрыва, прибыли или убытке на определенный процент. Подробное ТЗ ...Арбитражный ботВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад