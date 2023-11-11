Разработка проектов на Arduino

32 заказа

Почему стоит обратить внимание на программирование под Arduino?

В современном мире технологии играют ключевую роль в различных сферах жизни. Программирование под Arduino представляет собой одну из самых популярных и доступных платформ для создания умных устройств. Это открытая платформа, которая позволяет не только профессиональным разработчикам, но и начинающим энтузиастам воплощать свои идеи в жизнь. Использование Arduino позволяет создавать автоматизированные системы для дома, прототипы для бизнеса и образовательные проекты. Но каковы основные преимущества программирования на этой платформе и зачем она так востребована?

Как Arduino помогает решать задачи заказчиков

Программирование под Arduino открывает множество возможностей для решения самых разнообразных задач. Основные проблемы, которые легко можно решить с помощью этой платформы, включают:

  • Автоматизация процессов: Arduino может использоваться для создания автоматизированных систем, которые упрощают повседневные задачи, такие как управление освещением, температурой и безопасностью.
  • Создание прототипов: Arduino позволяет быстро и эффективно создавать прототипы для тестирования новых идей и продуктов, что особенно важно для стартапов и инновационных компаний.
  • Образовательные проекты: Программирование на Arduino становится все более популярным в образовательной среде, где студенты учатся основам робототехники и программирования.

Примеры успешного применения Arduino

Arduino находит применение в самых различных областях. Например, в сельском хозяйстве разработчики создают системы автоматического полива, которые помогают экономить воду и увеличивать урожайность. В медицинской сфере Arduino используется для создания недорогих и функциональных медицинских приборов, таких как пульсометры и термометры. В домашней автоматизации платформу применяют для управления освещением, сигнализацией и климат-контролем. Все эти примеры показывают, насколько универсальна и полезна эта технология.

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Использование Arduino позволяет значительно сократить затраты и время на разработку, улучшить функциональность и повысить качество конечного продукта. Если вы хотите внедрить инновационные решения в свой бизнес или создать уникальный проект, наши специалисты готовы помочь вам на каждом этапе. Закажите услуги программирования под Arduino и убедитесь в преимуществах современных технологий!

Частые вопросы

⭐ Каков средний срок выполнения проекта на Arduino?

Средний срок выполнения проекта на Arduino зависит от его сложности и объема. Обычно простые проекты могут быть завершены в течение 1-2 недель, в то время как более сложные задачи требуют 3-4 недель. На бирже Weblancer вы можете подобрать фрилансера, готового выполнить задание в указанные сроки.

⭐ Сколько стоит разработка проекта на Arduino?

Стоимость разработки проекта на Arduino варьируется в зависимости от его сложности и требований. В среднем, простые проекты могут стоить от 50 до 200 USD, тогда как более сложные разработки могут обойтись в 500 USD и выше. На Weblancer можно найти исполнителей с различными бюджетными предложениями.

⭐ Как выбрать подходящего фрилансера для работы с Arduino?

При выборе фрилансера для работы с Arduino важно учитывать его опыт, портфолио и отзывы предыдущих клиентов. На Weblancer можно просмотреть профили специалистов, сравнить их предложения и выбрать кандидата, который лучше всего соответствует вашим требованиям и бюджету.

  • Счётчик оборотов при помощи моторчика от CD

    Создайте скетч для счётчика оборотов с использованием моторчика от CD и дисплея TM1637. Необходимо обеспечить подсчет оборотов в обе стороны, переход от 9999 на 0000 и наоборот. Также требуется реализовать кнопку сброса на 0000. Подключение моторчика к пинам A1 и A0.

    Arduino
    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Интерактивная подсветка для батута

    Требуется разработать интерактивную систему подсветки для батута размером 3 × 4 метра. Система должна фиксировать прыжки с помощью ультразвуковых датчиков и управлять подсветкой светодиодов, создавая различные визуальные эффекты. Ожидается программирование на C/C++ с использованием Arduino IDE, а также создание структуры кода и документации. В будущем возможна интеграция Bluetooth для управления через приложение.

    Разработка алгоритмовРазработка программArduinoCC++
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    18 дней назад

  • Токен авторизации для сайта

    Необходимо разработать USB токен для авторизации на сайте. Токен должен выглядеть как тестер зарядки и передавать данные через COM-порт. Также требуется вывод информации на дисплей. Нужно написать код, подобрать железо или использовать готовые решения. Авторизация с сервером осуществляется через Web Serial API из браузера.

    Разработка APIРазработка алгоритмовРазработка программArduinoC++
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 дней назад

  • Розробка прошивки для контролера на STM32H7

    $1000

    Необхідно розробити прошивку для контролера на STM32H7, яка оброблятиме дані з 19 дискретних датчиків, керуватиме 12 релейними виходами за заданим алгоритмом та серводвигуном (STEP/DIR). Підключення до PLC-панелі через RS232 (Modbus RTU). Можлива доопрацювання існуючого коду або написання з нуля.

    Разработка программУстранение ошибокArduinoCC#
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Секундомер на Arduino

    Необходимо написать скетч для Arduino Nano, который будет отсчитывать время с момента срабатывания датчика магнитного поля. При прекращении магнитного поля отсчет должен остановиться, а через 5 секунд – обнулиться. Используйте LCD TM1637 для отображения времени.

    Разработка программArduino
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Исправить скетч, чтобы заработал DFPlayer c Arduino

    Необходимо исправить существующий скетч для работы DFPlayer на чипе TD5580A с Arduino. Библиотека <DFPlayer_Mini_Mp3.h> не подходит. Ранее использовался плейер GD3200D. Требуется анализ подключения RX-TX и возможная замена библиотеки для корректной работы с наливатором.

    Устранение ошибокArduino
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Розпашні ворота

    $12

    Необходимо разработать функционал для управления распашными воротами. Задача включает реализацию открытия и закрытия ворот по кнопкам, добавление моторчика щеколды, а также аварийную остановку. Важно предусмотреть задержки между действиями и защиту от резкой смены полярности. Возможность настройки временных интервалов и добавление инфракрасного датчика также являются ключевыми требованиями.

    Разработка программArduino
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Прошивка attiny85

    $50

    Требуется разработка программы (hex) для контроллера attiny85, которая будет преобразовывать входящие импульсы в wav файлы с SD карты. Один короткий импульс соответствует первому файлу, два коротких - второму, три коротких - третьему, а длинный импульс будет активировать четвертый файл.

    Разработка программArduino
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Arduino проект 2 розетки с датчиком управления через телефон

    Необходима автоматизация для управления двумя розетками, питающими вентилятор и увлажнитель в оранжерее. Проект включает управление через Bluetooth или WiFi, настройку порогов температуры и влажности с использованием датчика AHT20. Также предусмотрен таймер для включения и отключения приборов. Предложения и стоимость реализации приветствуются.

    Автоматизация процессовAndroidArduino
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка MVP проекта на Raspberry Pi + мобильное приложение iOs

    $650

    Требуется разработать MVP устройство арт-плоттер, состоящее из Arduino, насадки для вывода (светодиоды/маркеры/вода) и мобильного приложения для iOS. Приложение должно преобразовывать фото в рабочий файл, запускать устройство и контролировать параметры вывода.

    Разработка мобильных приложенийArduinoiOS
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Нужна помощь по arduino mega и com порту

    Требуется помощь в проекте с использованием Arduino Mega и двух COM портов max3232. Необходимо реализовать прием чисел через один COM порт и отправку их на другой. Возможна покупка дополнительного оборудования при необходимости. Подробности обсуждаются в переписке.

    Arduino
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Проект Arduino

    $15

    Необходимо разработать приемник сигналов от шлагбаумов (Came, Doorhan, Nice) для отображения кода на дисплее, а также передатчик для ввода и передачи кодов. Используйте Arduino Nano, RF 433 MHz антенну и LCD 1602 Keypad Shield. Реализуйте управление кодами с помощью кнопок и режимами работы.

    Arduino
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Проектування макетної плати

    Необхідно розробити макетну плату на базі двох ESP32 з SMD компонентами. Плата повинна підтримувати підключення зовнішньої WiFi антени, TFT-дисплея та периферії через GPIO. Входи живлення мають бути 12-24 В з регулятором. Можливість прошивки обох контролерів через штекери. Передбачити слоти для SD-карт та SIM800.

    Arduino
    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Модифицировать прошивку контроллера на ESP32

    $200

    Требуется модификация прошивки контроллера мини бассейна на ESP32, написанной в ESP IDF. Необходимо добавить управление платой DFPLAYER по UART из веб-панели и разработать контроллер на Arduino для управления RGB лентой, подключенной по I2C, с возможностью управления через веб-интерфейс.

    Arduino
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать программу для ESP32 Arduino и Python

    Требуется доработка существующей программы для ESP32, написанной на Arduino. Программа отправляет значения переменной через WiFi и WebSocket в скрипт на Python, работающий на одноплатном компьютере с Linux. Необходимы оптимизации и усовершенствования, детали представлены в документе.

    ArduinoPython
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно упралять шаговым мотором, и скорость менять с помощью енкодера

    Разработайте проект для Arduino, который управляет шаговым мотором Nema 17. Необходимо реализовать изменение скорости с помощью энкодера и создать меню на экране для выбора различных паттернов движения. Мотор должен двигаться вперед и назад, имитируя движение маятника.

    Разработка программArduino
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Вендінговий автомат розливу води.

    Необхідно створити плату управління вендінговим автоматом для розливу води, включаючи електронну схему та програмне забезпечення для мікроконтролера. Прилад повинен обробляти купюри, монети та NFC-карти, забезпечуючи стабільну роботу в діапазоні температур від -20 до +50 °C. Включає підтримку різних датчиків та модулів, а також інтерфейс для налаштування меню.

    Разработка программArduino
    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Raspberry 2 вывести картинки (файлы) на дисплей

    Необходимо разработать программное обеспечение для Raspberry 2, которое будет выводить jpg файлы на дисплей через HDMI/VGA. Программа должна считывать файлы с SD-карты, отображая их в виде дерева с 2-3 уровнями вложенности. Управление должно осуществляться через 3-4 кнопки на GPIO, без использования мыши и клавиатуры. Предусмотрено переключение между изображениями и возможность закрытия текущего изображения для возврата в режим отображения директорий.

    Разработка программArduino
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Собрать проект на платформе arduino/Raspberry Pi

    Необходимо разработать проект на платформе Arduino или Raspberry Pi для чтения данных с цифровых и аналоговых датчиков, а также для передачи этих данных на удаленный сервер. Техническое задание будет обсуждено с кандидатом.

    Arduino
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад