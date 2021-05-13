Есть фото и чертежи минидомиков и бань. Нужно по ним сделать 3д модели . 7 штук. Пример детализации - во вложении. Также нужно сделать 3 визуализации дачных домиков. Пример также прилагаю. ...
Дизайн фасадов жилого дома
По фоткам и обмерам нужно создать 3д модель дома. Совместно разработать дизайн фасада- лепной декор по штукатурке. Создать визуалки. Передать максовский проект. Можно с рабочкой за доп. плату.
https://disk.yandex.ru/d/ozDQq_r0D8yTVQ?w=1
Сроки - неделя
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