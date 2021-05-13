Дизайн фасадов жилого дома

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт5 заявок441 просмотр

По фоткам и обмерам нужно создать 3д модель дома. Совместно разработать дизайн фасада- лепной декор по штукатурке. Создать визуалки. Передать максовский проект. Можно с рабочкой за доп. плату.

https://disk.yandex.ru/d/ozDQq_r0D8yTVQ?w=1

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