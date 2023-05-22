Требуется инженер для разработки систем водоснабжения и канализации для Танхауса площадью 750 кв.м. в Казахстане. Проект должен быть выполнен в Revit. Рассматриваются только фрилансеры с портфолио. Эскизный проект предоставлен для ознакомления, архитектурные решения будут отправлены позже.