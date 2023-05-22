Дизайн проект Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Revit

$6000
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Открыт1 заявка23 просмотра

нужен дизайнер на разработку дизайн проекту для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit

только с портфолио

эскизный проект прикрепил для ознакомления

есть полный робочий проект

Дизайн интерьеров
месяц назад
Станислав
 
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Был
16 дней назад
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Рома
 
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Был
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месяц назад