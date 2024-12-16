Инженер Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Архитектура и конструктив Revit

$4900
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
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нужен инженер на разработку конструктивных архитектурных решений для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit

только с портфолио

также нужно сделать расчет на прочность фундаментов и монолитного перекрытия

эскизный проект прикрепил для ознакомления

Визуализация объектовСоздание чертежей
месяц назад
Станислав
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров