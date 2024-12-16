нужен инженер на разработку конструктивных архитектурных решений для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit

только с портфолио

также нужно сделать расчет на прочность фундаментов и монолитного перекрытия

эскизный проект прикрепил для ознакомления