Инженер Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Отопление вентиляция Revit

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Открытнет заявок6 просмотров

нужен инженер на разработку Отопление вентиляция кондиционирование для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit

только с портфолио

эскизный проект прикрепил для ознакомления

ар кр пришлю позже

Создание чертежей
месяц назад
Станислав
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров