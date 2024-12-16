Требуется инженер для разработки конструктивных архитектурных решений для Танхауса площадью 750 кв.м. в Казахстане. Рассматриваются только фрилансеры с опытом работы в Revit и наличием портфолио. Необходим расчет прочности фундаментов и монолитного перекрытия. Эскизный проект предоставлен для ознакомления.
Инженер Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Отопление вентиляция Revit
нужен инженер на разработку Отопление вентиляция кондиционирование для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане рассматриваю только фрилансеров которые работают в Revit
только с портфолио
эскизный проект прикрепил для ознакомления
ар кр пришлю позже
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