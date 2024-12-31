Инженер Танхаус 750 кв.м. в Казахстане смета

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Открытнет заявок11 просмотров

нужен инженер на разработку сметы для Танхауса 750 кв.м. объект в Казахстане

только с портфолио

эскизный проект прикрепил для ознакомления

рабочий проект пришлю позже

Создание чертежей
месяц назад
Станислав
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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Нет заявок фрилансеров