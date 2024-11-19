КД гостевого дома (59 кв.м.)

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт2 заявки26 просмотров

Для выше указанного объекта необходим КД по оцифрованному документу (2 D в dwg* / pdf*).
Визуализация имеется.
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Визуализация объектов
3 месяца назад
guest_1738083609152
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
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Заур
 
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