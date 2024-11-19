КД купольного дома

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Закрыт2 заявки23 просмотра

Разработку выше сказанного объекта (80 кв.м) по готовому от производителя чертежу. План фундаментов имеется.
Полный комплект КД ( 3д, 2д- рабочие чертежи в pdf, файлы для резки в dxf)
Оплата только через сервиз платформы "Безопасная сделка"
Посредников прошу не тревожить.

Создание чертежей
3 месяца назад
guest_1738083609152
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