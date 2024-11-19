Необходимо подготовить смету на рядный дом в сфере архитектуры. Укажите все необходимые расходы и детали, связанные с проектом. Ожидается точность и полнота в расчетах.
КД купольного дома
Разработку выше сказанного объекта (80 кв.м) по готовому от производителя чертежу. План фундаментов имеется.
Полный комплект КД ( 3д, 2д- рабочие чертежи в pdf, файлы для резки в dxf)
Оплата только через сервиз платформы "Безопасная сделка"
Посредников прошу не тревожить.
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