Требуется разработка комплектов конструкторской документации (КД) для купольного дома площадью 80 кв.м по готовому чертежу. Включает 3D и 2D рабочие чертежи в формате PDF, а также файлы для резки в формате DXF. Оплата осуществляется через сервис платформы 'Безопасная сделка'.