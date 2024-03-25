Требуется разработка комплектов конструкторской документации (КД) для купольного дома площадью 80 кв.м по готовому чертежу. Включает 3D и 2D рабочие чертежи в формате PDF, а также файлы для резки в формате DXF. Оплата осуществляется через сервис платформы 'Безопасная сделка'.
План выполнения BIM-ПРОЕКТА (BIM Execution Plan)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации марки КЖ и КМ
объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры .
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