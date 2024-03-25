План выполнения BIM-ПРОЕКТА (BIM Execution Plan)

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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации марки КЖ и КМ

объекта: Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры .

ArchiCADОбработка данных
2 месяца назад
guest_1740735467865
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

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